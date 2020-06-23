В профсоюзе работников промышленности отметили полезное нововведение Конституции

Председатель Псковской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Людмила Лепешкина считает одним из полезных нововведений Конституции социальное партнерство. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа.
«Это комплекс двусторонних отношений между работником и работодателем, целью которого является балансирование таких отношений. Основным принципом таких отношений является равноправие сторон», - пояснила она, добавив, что на предприятиях отрасли в Псковской области очень развито социальное партнерство.
«Профсоюзные комитеты работают вплотную с руководством, что помогает решать многие вопросы. Одной из самых крупных первичных профсоюзных организаций является ППО ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка». «Во время пандемии коронавируса предприятие столкнулось с рядом проблем, и я считаю, что только совместная работа руководителя фабрики и профкома помогла решить большую часть из них», - подчеркнула Людмила Лепешкина.
Также председатель областной организации отметила, что в настоящее время такой вид партнерства указан только в Трудовом кодексе и не отражается в Конституции, в связи с чем практика применения социального партнерства оставляет желать лучшего. Однако в случае принятия новой Конституции игнорировать такой принцип отношений будет гораздо сложнее, и работодатели предприятий и организаций, где существует профсоюз, начнут прислушиваться к профсоюзу, выстроят конструктивные отношения и будут совместно работать.