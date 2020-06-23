Общество

Срок уведомления работников о выборе формата трудовой книжки продлили до 31 октября

Кабмин продлил до 31 октября срок уведомления сотрудников о необходимости выбора между бумажной или электронной трудовой книжкой. Об этом во вторник сообщается на сайте правительства.

В сообщении отмечается, что изначально руководители должны были проинформировать об этом сотрудников в письменной форме до 30 июня. Кроме того, в кабмине напомнили, что определиться с выбором трудовой книжки нужно до 31 декабря, сообщает «Парламентская газета».

Постановление также предполагает, что компенсацию работодателя за оплату стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020 году, можно будет получить в 2021 году. «Право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях», - пояснили в кабмине.

Раз в два года за счет работодателя сотрудникам возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно. По закону эти выплаты сгорают, если работник не воспользовался ими в срок, но в этом году из-за пандемии большинство поездок пришлось отложить.

Кроме того, документ продлевает срок получения компенсаций, если работник не воспользовался ими в условиях ограничительных мер. В постановлении поясняется, как поступить в той или иной спорной ситуации, чтобы избежать конфликтов. В частности, если работник уже получил компенсацию, но не смог ею воспользоваться, то в течение семи дней он должен вернуть деньги работодателю. «Возвращать компенсацию не придётся, если перевозчик продлил действие билетов на следующий год или не вернул за них деньги работнику», - говорится в сообщении.