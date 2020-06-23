Общество

Михаил Ведерников: Авиасообщение между Псковом, Калининградом и Анапой - большая победа для региона

Авиасообщение между Псковом, Калининградом и Анапой - большая победа для Псковской области, подчеркнул губернатор псковского региона в своем инстаграм-аккаунте.

«Сегодня мы связали авиасообщением Псков, Калининград и Анапу. Для Псковской области это большая победа. Когда мы увеличивали частоту рейсов в Москву, многие сомневались в целесообразности и востребованности такого шага. Аналогичный скепсис был в отношении Сочи. При этом уже в течение 2019 года, благодаря этим двум направлениям, мы увеличили пассажиропоток аэропорта в пять раз и вышли на цифру более 33 тысяч человек (из них треть - Псков - Сочи)», - подчеркнул губернатор Псковской области.

«Сегодня мы открыли еще два направления и останавливаться на этом не собираемся. Спасибо всем, кто принимает участие в развитие аэропорта», - заключил Михаил Ведерников и особо поблагодарил своих коллег - губернатора Калининградской области Антона Алиханова и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.