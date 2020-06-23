Вакцина от коронавируса не станет панацеей, предупредил Путин

Эпидемия коронавируса отступает, однако вирус все еще остается опасным, поэтому людям необходимо оставаться бдительными, пока не начнется массовое производство вакцины от COVID-19. Об этом сегодня, 23 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.
«В целом мы заставляем эпидемию отступить. Но надо соблюдать осторожность и бдительность. До тех пор, пока медицина не изобретет надежную и безопасную вакцину», - заявил он.
При этом глава государства уточнил, что клинические испытания вакцины уже начались – ее разработкой занимаются 14 федеральных научных центров.
«Вакцина – не панацея. Противостоять угрозе можно только в комплексе мер. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными», - призвал Путин.