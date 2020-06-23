Общество

Вакцина от коронавируса не станет панацеей, предупредил Путин

Эпидемия коронавируса отступает, однако вирус все еще остается опасным, поэтому людям необходимо оставаться бдительными, пока не начнется массовое производство вакцины от COVID-19. Об этом сегодня, 23 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

«В целом мы заставляем эпидемию отступить. Но надо соблюдать осторожность и бдительность. До тех пор, пока медицина не изобретет надежную и безопасную вакцину», - заявил он.

При этом глава государства уточнил, что клинические испытания вакцины уже начались – ее разработкой занимаются 14 федеральных научных центров.

«Вакцина – не панацея. Противостоять угрозе можно только в комплексе мер. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными», - призвал Путин.