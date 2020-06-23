Общество

В июле российские семьи повторно получат выплату в 10000 рублей на каждого ребенка

Экономика России в полную силу еще не заработала, а безработица выросла. В этой связи в июле российские семьи повторно получат выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от рождения до 16 лет. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил президент России Владимир Путин в ходе обращения к россиянам.

«В общей сложности это может коснуться российских семей, в которых воспитывается около 28 млн детей», - отметил он.

Путин уточнил, что тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая июньская будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи не нужно.

Глава государства отметил, что после объявленных в апреле нерабочих дней ВВП России снизился на 12%. «По сути началась мировая, глобальная рецессия экономики. Глубину этого кризиса еще только предстоит оценить, но уже сейчас очевидно – в мире формируется новая реальность. Процессы глобализации и интеграции проходят сложные испытание. Ведущие страны делают выбор в пользу технологической и промышленной самостоятельности, понимая, что в вопросах безопасности и развития в этой ситуации можно полагаться только на самих себя, на человеческий, кадровый и научный потенциал своей страны. Для России это также серьезный вызов, и мы должны учитывать его при формировании и уточнении наших стратегических планов. Это работа уже идет», - отметил он.

«Важная эффективная роль государства, которое должно верно определять приоритеты, создавать возможности и условия для развития. Базовая задача – сохранить доходы российских семей, поддержать занятость. Основной критерий всех мер поддержки бизнеса заключались в том, чтобы рабочие места не закрывались, чтобы люди, занятые в пострадавших отраслях не оставались без зарплаты», - добавил Владимир Путин.