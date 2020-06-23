Общество

Повышенные выплаты для потерявших работу граждан будут сохранены в июле и августе

Повышенные выплаты для потерявших работу граждан будут сохранены в июле и августе. Об этом сегодня, 23 июня, сообщил президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам.

«Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и в августе», - заверил глава государства.

Он отметил, что полученный во время пандемии коронавируса опыт должны стать основной для совершенствования служб занятости, для развития системы социальных контрактов, когда проблемы конкретной семьи решаются адресно с учетом ее жизненной ситуации.

«Пакет поддержки граждан и экономики, который мы запустили этой весной стал беспрецедентным по своему масштабу, объему выделенных средств и охвату помощи», - добавил Путин и заметил, что власти не допустили роста цен и резкого обвала национальной валюты, которая сейчас вернулась к докризисному уровню. «Это было крайне важно для защиты и сбережения доходов граждан», - пояснил глава государства.