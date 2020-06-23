Общество

Стимулирующие выплаты соцработникам продлят до 15 сентября

Владимир Путин в телеобращении к россиянам предложил продлить «коронавирусные» стимулирующие выплаты и доплаты соцработникам до 15 сентября. Президент РФ напомнил, что педагоги, психологи, медперсонал работают в детских домах, домах престарелых, интернатах, помогая нуждающимся.

«Они сейчас трудятся непрерывно двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции, и тем самым защитить тех людей, за которыми они ухаживают», - отметил он.

Путин сказал, что уже принято решение продлить все стимулирующие выплаты медикам, в том числе за работу с коронавирусными больными, еще на два месяца. С этих доплат не будут взиматься налоги, они будут учитываться при расчете отпускных, когда бы люди не ушли в отпуск. Дополнительные выплаты соцработникам он предложил дополнить такими же льготами.

Ранее эти выплаты были введены на срок с 15 апреля по 15 июля.