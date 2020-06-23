Андрей Турчак: В центре каждой меры, предложенной президентом - человек

«Защита и забота о людях, благополучие семей и детей, поддержка занятости, развитие IT-сферы, помощь регионам - решения президента затрагивают все сферы общественной жизни», - сообщается в официальном Telegram-канале партии «Единая Россия».
«В центре каждой меры, предложенной президентом - человек. Единая Россия сделает все возможное для законодательного обеспечения предложенной Президентом масштабной социально-экономической программы», - заявил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.