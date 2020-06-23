Общество

Новые сотрудники псковского УФСИН прошли обучение по программе первоначальной подготовки

Сотрудники, вновь принятые на службу в уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, прошли первоначальную подготовку в учреждениях УФСИН России по Псковской области в дистанционном формате обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В связи с проводимыми мероприятиями по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 направление на обучение сотрудников УФСИН России по Псковской области приостановлено, поэтому сотрудники, вновь принятые на службу в УИС РФ, проходят обучение по месту службы.

В период с мая по июнь в учреждениях УФСИН организовано и проведено профессиональное обучение для 15 сотрудников рядового и младшего начальствующего состава и 7 сотрудников среднего начальствующего состава. В программу обучения включены лекционные, практические, а также контрольно-проверочные занятия по различным дисциплинам, сдача нормативов по огневой и физической подготовке.

Занятия проходили под руководством опытных сотрудников. Объективная оценка полученных в ходе прохождения курса умений и навыков будет осуществляться в ходе проведения промежуточных аттестаций, а также нескольких этапов итоговой аттестации, которая состоится по завершении программы профессионального обучения.

После успешного прохождения курса молодые специалисты получат свидетельства о специальном первоначальном профессиональном обучении, на основании которых приступят к несению службы в подведомственных учреждениях УФСИН России по Псковской области.