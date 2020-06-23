Общество

Гдовский парк превращают в мемориальный комплекс «Парк Победы – Патриот»

Гдовский парк Победы начал превращаться в мемориальный комплекс «Парк Победы – Патриот». Об этом сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в социальных сетях.

22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, под руководством командира поискового отряда «Неизвестный солдат» Андрея Нудьги местная молодежь и курсанты 907-го Объединенного учебного центра ВМФ России приступили к оформлению экспозиции «Гдов во время войны», в которую войдут фотографии времен фашистской оккупации и освобождения города.

Помимо этого, территорию расчистят от лишних деревьев и кустарника, парк станет светлее и уютнее.