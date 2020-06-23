Общество

Юрий Алексеев: Пока рано называть точные цифры жертв фашистских злодеяний в Псковской области

Точное количество жертв фашистских злодеяний среди мирного населения и военнопленных в Псковской области пока не может быть названо. Такое мнение высказал руководитель фонда «Достоверная история» историк, писатель Юрий Алексеев в ходе разговора с журналистом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове Любовью Кузнецовой.

По мнению исследователя, мнение о 200 тысячах погибших преувеличено. «Если взять, допустим, последнюю предвоенную перепись, в Пскове жило около 50 тысяч человек, - сказал Юрий Алексеев. - Считается, что под оккупацию попало около 30-35 тысяч жителей города. Но, по данным, которые мы находили в архивах в Москве за апрель-май 1945 года, на всей территории области погибло от рук немецко-фашистских оккупантов гражданского населения 19,5 тысяч человек и где-то 376 тысяч военнопленных».

Первая цифра, по его мнению, далека от истины: «Я думаю, что гражданского населения на всей территории области погибло больше, - сказал историк. - Основная масса жителей области погибла в конце оккупации, когда эстонские каратели проводили «белую линию» - освобождали все деревни от населения в 40 км от границы с Эстонией и Латвией. Тех, кто не хотел уезжать, они просто-напросто сжигали и убивали... А если говорить о погибших именно в период оккупации, то 19 тысяч, наверное, цифра адекватная».

Далеким от истины Юрий Алексеев считает и количество жертв среди военнопленных. «По штатам предвоенного времени одна советская дивизия насчитывала 10 тысяч человек, 376 тысяч - это численность 37 дивизий, целого фронта. Не думаю, что немцы смогли окружить фронт - такого не было... Эти данные требуют некоторого анализа».

По словам руководителя фонда «Достоверная история», на сегодня тема нуждается в дальнейших исследованиях, основанных на фактах, свидетельствах, фотографиях, архивных документах (особенно важны немецкие документы), данных аэрофотосъемок. Такая работа требует не только времени, но и денег: так, чтобы ввести в исторический оборот тот или иной документ на немецком языке, надо заказать его профессиональный перевод.

«Ситуация до сих пор очень сложная, - подчеркнул собеседник «Эха Москвы» в Пскове. - Поэтому мы и хотим, чтобы этим занимались на постоянной основе подготовленные, профессиональные люди».