Общество

69 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Псковской области

69 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

«Сегодня вместе с пришедшими анализами из Санкт-Петербурга +69 новых случаев. Большая часть пришлась на #Псков (+39) и Псковский район (+11). Динамика выздоровевших постепенно возрастает, и сегодня сразу +49 человек дополнили эту строчку. Новых очагов, слава Богу нет, а по активным – только +1 в Богданово», - рассказал Михаил Ведерников. .

По словам главы региона, сегодня вся статистика состоит из тех, кто не соблюдал требования безопасности и тех, кто контактировал с больными.