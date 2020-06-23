Общество

Наследники героев-десантников 6-й роты пройдут сегодня по Красной площади

Наследники героев 6-й роты Псковской гвардейской дивизии ВДВ впервые пройдут по Красной площади на параде Победы в Москве, сообщили в департаменте массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Сегодня личный состав 6-й десантно-штурмовой роты гвардейского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ, дислоцированного в населенном пункте Череха Псковской области, впервые примет участие в параде Победы на Красной площади в Москве», - говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости командир гвардейского десантно-штурмового полка гвардии полковник Александр Шипов, на протяжении двух лет полк является лучшим в Воздушно-десантных войсках, а по итогам 2019 года заслуженно получил почетное наименование «Ударный». «Мы свято чтим подвиг героев Великой Отечественной, и сегодня, пройдя по Красной площади в самом сердце России, мы отдадим им дань памяти, их мужеству и беззаветной преданности Родине», - подчеркнул командир полка, слова которого приводятся в сообщении.

По Красной площади военнослужащие полка пройдут в парадном строю в современной экипировке «Ратник» и вооруженные новейшими автоматами АК-12, поступившими на вооружение Псковского соединения в этом году.

Трансляцию военного парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня покажут российские телевещатели, говорится в опубликованной телепрограмме. Старт эфира на «России 1», Первом канале, НТВ, Рен ТВ и ТВ Центре запланирован на 10.00.