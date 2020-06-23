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Общество

Парад Победы начался в Москве

24.06.2020 10:03|ПсковКомментариев: 1

Парад Победы проходит 24 июня в Москве. Как сообщает РИА Новости, задействованы 15 тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, над Красной площадью пролетят 80 самолетов и вертолетов.

Фото: РИА Новости / Фотохост-агентство/ Илья Питалев

Прохождение парадных пеших колонн и техники продлится почти полтора часа. По брусчатке промаршируют военнослужащие в исторической форме со штандартами всех фронтов, пройдут знаменитые танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. После этого можно будет увидеть образцы новейшей российской сухопутной и авиационной военной техники. Вместе с российскими войсками по главной площади страны промаршируют расчеты 13 государств, говорится в сообщении ТАСС.

Для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Москву прибыли лидеры иностранных государств.

Парад примет президент России Владимир Путин, а затем совместно с главами других государств возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. После этого в Большом Кремлевском дворце состоится торжественный прием, а также будут вручены государственные премии, пишет газета «Известия».

Трансляцию военного парада, посвященного юбилею Великой Победы, ведут российские телевещатели: «Россия 1», Первый канал, НТВ, Рен ТВ и ТВ Центр. Также в режиме онлайн трансляцию можно посмотреть здесь.

Напомним, 75 лет назад на Красной площади прошел первый и самый знаменитый парад, посвященный победе СССР над фашистской Германией. В шествии тогда участвовали более 30 тысяч человек.

Теги: #75 лет Победы #парад
Источник: Псковская Лента Новостей
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