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Общество

Молодые сотрудники требуются псковскому управлению Росгвардии

24.06.2020 10:20|ПсковКомментариев: 0

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, на должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии есть в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:
МОВО «Псковский»
МОВО «Великолукский»
ОВО по Гдовскому району
МОВО «Дедовичское»
Невельское ОВО
ОВО по Островскому району
ОВО по Порховскому району
МОВО «Пушкиногорское»

«Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством», - отметили в управлении.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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