Псковичка пожаловалась на разросшийся борщевик, от которого пострадал ее муж

Жительница Пскова пожаловалась на разросшийся борщевик, от которого уже пострадал ее муж. Сообщение по этому поводу она разместила на сайте губернатора области.
«Микрорайон Кресты, улица Военный городок-3 весь в нескошенной траве и борщевике. Ничего никто не делает вообще и не делал! Муж пошел в магазин 22 июня вечером с обратной стороны домов №107 и №120 и получил химические ожоги второй степени, и там также гуляют дети. Фото сделаны 23 июня после больницы. Прошу вас, разобраться с управляющей компанией и с данным произволом», - написала псковичка.