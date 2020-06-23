Почему нельзя носить маску на подбородке, рассказал медик

В летний период многие пренебрегают правилами безопасности при ношении маски в общественных местах, спуская ее на подбородок. Как считает главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава РФ Игорь Молчанов, это может быть опасно.
Такое поведение может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, считает он.
Он отметил, что жара создает у людей ощущение удушья под маской, однако напомнил, что предсказать точное развитие событий по ситуации с вирусом сложно, пишет «Росбалт».
«Но будем рассчитывать на благоразумие наших граждан», — добавил он.
Специалист также напомнил, что в общественных местах (в том числе транспорте) стоит не только носить маску и перчатки, но и помнить о соблюдении социальной дистанции.
Добавим, что число заболевших в России накануне приблизилось к 600 тысячам.