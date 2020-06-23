Общество

Международное авиасообщение в РФ восстановят, когда позволит обстановка - Юрий Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что международное сообщение в России будет восстановлено, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

«Обстановка будет позволять - будем открывать (авиасообщение - ред.)», - сказал вице-премьер журналистам. Он не назвал конкретных сроков, сообщает ТАСС.

Напомним, Россия закрыла международное авиасообщение 27 марта на фоне пандемии коронавируса. Сейчас выполняются только вывозные, грузовые и почтовые рейсы. В мае правительство РФ выделило 900 млн рублей на оказание помощи россиянам, находящимся за рубежом во время пандемии.