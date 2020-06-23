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Общество

Псковская прокуратура выявила сайты, продающие поддельные удостоверения на управление маломерными судами

24.06.2020 11:46|ПсковКомментариев: 0

Псковская транспортная прокуратура выявила сайты, содержащие информацию об изготовлении и продаже поддельных удостоверений на право управления маломерными судами без прохождения установленной законом процедуры обучения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. 

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность (статья 327 УК РФ).

С целью исключения доступа граждан к указанным интернет-ресурсам псковский транспортный прокурор обратился в суд с административным иском о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Ход их рассмотрения контролируется.

Теги: #транспортная прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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