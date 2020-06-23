Общество

В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых

Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является «нравственно оправданной» мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

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Подобный шаг позволит преодолеть имущественное расслоение в обществе, считает Легойда. Он отметил, что РПЦ неоднократно заявляла, что воспринимает преодоление разрыва между богатыми и бедными как «один из серьезнейших вызовов государству и обществу», пишет «Газета.ру».

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к россиянам предложил с 1 января изменить ставку налогов для физлиц с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год.