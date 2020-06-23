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Елена Бибикова рассказала, как будут повышаться страховые пенсии по старости до 2024 года

Бюджет Пенсионного фонда на ближайшую «трехлетку» формируется таким образом, чтобы к 2024 году средний размер страховых пенсий по старости в России составил 20 тысяч рублей, рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова.

Ранее в СМИ появились данные из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023, представленные Минтрудом. Из них следует, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров в следующем году составит 6,3 процента, в 2022 году - 5,9 процента, в 2023 году - 5,6 процента.

Таким образом, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров повысится: в 2021 году - до 17 432 рублей, в 2022 году - до 18 357 рублей, в 2023 году - до 19 283 рублей, сообщает «Парламентская газета».

«Прогнозные размеры индексации страховых пенсий в 2019-2024 годах были прописаны еще в законе о пенсионной реформе», - напомнила Елена Бибикова.

В ближайшие годы индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам будут проводить ежегодно, 1 января на уровень, превышающий инфляцию, напомнила сенатор.

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«Ежегодная прибавка будет в среднем составлять тысячу рублей», - сказала парламентарий.