Общество

В Минздраве заявили о снижении уровня заболеваемости коронавирусом

Всплеск заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России идет на убыль, но в регионах этот процесс запаздывает примерно на три недели, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Всплеск в России уже идет на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три», - заявил Мурашко.

Министр пояснил, что часть регионов уже прошла пик заболеваемости, часть еще нет, сообщает РИА «Новости».

«У нас четыре основных региона, которые еще остаются на высоком уровне заболеваемости», - пояснил он.

Ранее сообщалось, что России коэффициент распространения коронавируса продолжает снижаться, опустившись в среду до 0,95. В Москве показатель составил 0,91.

Отмечается, что этот показатель не превышает единицу уже 10 дней подряд, а в столице - с 4 июня.

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За последние сутки в России выявлено 7176 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 31,6 процента не имели клинических проявлений болезни.