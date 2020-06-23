Чрезвычайная пожарная опасность ожидается в Псковской области с 25 июня

С 25 июня по Псковскому району, с 26 июня местами преимущественно по югу Псковской области, ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класс по региональной шкале. Об этом сообщает Псковский ЦГМС – филиал ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В лесу необходимо соблюдать определенные правила поведения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В пожароопасный период в лесу запрещается:
«Обращаемся с просьбой ко всем жителям и гостям Псковской области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар. Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами», - просят в региональном управлении МЧС.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.