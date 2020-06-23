Общество

В Дновском районе осужденного обязали трудоустроиться и продлили ему испытательный срок

В Дновском районе прокуратура поддержала представление уголовно-исполнительной инспекции с требованием о продлении испытательного срока и возложении на осужденного дополнительной обязанности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района, местный житель 21 января текущего года был осужден Дновским районным судом по ч. 1 ст. 157 УК РФ к 4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Однако, игнорируя требования уголовно-исполнительной инспекции и рекомендации данные ему, он допускал нарушения порядка и условий отбывания наказания, в том числе 28 апреля был привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ за нарушение общественного порядка. Кроме того, начиная с 17 апреля, он не принимает мер к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

В связи с этим начальник Порховского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области обратился в суд с представлением о возложении на осужденного обязанности трудоустроиться и трудиться в течение испытательного срока, а также продлении испытательного срока на 1 месяц.

Представление рассмотрено и поддержано прокурором. 2 июня вынесено постановление Дновского районного суда о продлении испытательного срока и возложении указанной дополнительной обязанности на осужденного.