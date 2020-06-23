Общество

Путину предложили уравнять в правах детей погибших сотрудников всех силовых ведомств

Председатель благотворительной организации «Союз семей военнослужащих России» Мария Большакова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уравнять в правах детей сотрудников всех силовых ведомств, погибших при защите Родины, а также урегулировать вопросы, связанные со статусом семей военнослужащих, погибших в первую и вторую чеченскую кампании.

На эти проблемы Большакова обратила внимание президента, выступая на церемонии награждения лауреатов госпремий, где ей была присвоена госпремия за выдающиеся достижения в сфере правозащитной деятельности, передает «Интерфакс».

«Хочу попросить вас, чтобы государство уделило еще большее внимание детям погибших защитников Отечества. Необходимо детям сотрудников всех силовых структур придать статус "Ребенок погибшего защитника Отечества". А то у нас получается так, что правительство уже много лет назад приняло решение по этим детям для одного ведомства и они имеют право поступать в вузы по льготам, право на летнее оздоровление, а по другим силовым ведомствам таких решений нет», - сказала она.

Большакова попросила президента «дать поручение правительству, чтобы они как-то это систематизировали и все такие дети были равны». Кроме того, по ее словам, «есть проблема семей защитников Отечества, погибших в первую и вторую чеченские кампании».

«Даже между мамочками там начинается вражда: у тех одни льготы, у тех - другие. Это неправильно. Надо проанализировать и как-то уравнять эти льготы», - предложила Большакова.

Глава «Союза семей военнослужащих России» попросила президента о встрече, чтобы передать ему соответствующее обращение. «У меня времени мало, я тяжело больна. И я хочу успеть в ближайшие год-два решить эти проблемы, тем более, что они больших финансовых затрат для государства не несут», - пояснила Большакова. После этого Путин, перед тем, как Большакова вернулась на место, обменялся с лауреатом госпремии несколькими фразами.