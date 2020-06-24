Общество

«Лучи Победы» осветят окна псковичей вечером 24 июня

Акция «Лучи Победы» стартует сегодня, 24 июня, в 21:50. Жителям Псковской области предлагают принять в ней участие и включить фонарики в указанное время возле окон своих домов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, она проводится с целью единения в этот радостный день всех жителей региона в преддверии праздничного салюта.

24 июня 1945 года в 23:00 ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец. Спустя 75 лет ровно в 21:50 от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в небо взметнется световая волна.

«Делайте фотографии и загружайте их в социальные сети с хэштегом #ЛучиПобеды. Давайте все вместе сделаем этот день ещё светлее!» - призывают организаторы акции.