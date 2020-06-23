О строительстве нового зооприюта в Пскове расскажет Мария Величко в общественном пресс-центре ПЛН

В четверг, 25 июня, в 15:00, общественный пресс-центр Псковской Ленты Новостей проведет онлайн-брифинг с руководителем АНЗО «Шанс» Марией Величко.
Зоозащитная организация «Шанс» выиграла президентский грант на строительство нового приюта в Пскове. Подробнее об этом проекте расскажет руководитель некоммерческой организации.
Поговорим также о том, как повлиял коронавирус на деятельность зоозащитных организаций и об опасных заболеваниях, которые угрожают нашим четвероногим питомцам.
Дата проведения: 25 июня. Начало в 15:00.
Внимание! Ссылка для участия в онлайн-брифинге высылается только аккредитованным журналистам за 5-10 минут до начала.
Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07, +7 911 883-74-60, либо по эл. почте: alexd77@inbox.ru.