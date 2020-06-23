Общество

Более 550 тысяч рублей задолжал житель Дновского района по алиментам

Более 550 тысяч рублей задолжал житель Дновского района по уплате алиментов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

Статьей 80 Семейного Кодекса РФ возложена обязанность на родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей, в том числе, путем выплаты алиментов на их содержание.

Несвоевременная уплата алиментов на содержание несовершеннолетних детей влечет за собой образование неустойки, и, как следствие, нарушение имущественных прав ребенка, предусмотренных частью 1 статьи 60 Семейного кодекса РФ, на получение содержания от своих родителей.

В ходе проверки установлено, что лицо обязано к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 1/4 части всех видов заработка (дохода) ежемесячно, начиная с 27 мая 2015 и до его совершеннолетия.

Вместе с тем в настоящее время должник алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка не выплачивает, в связи с чем по состоянию на 22 мая текущего года образовалась задолженность в размере 550 109 рублей 74 копеек.

В связи с этим прокуратурой Дновского района направлено исковое заявление о взыскании неустойки за несвоевременную уплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

2 июня решением Дновского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены. Суд взыскал с должника неустойку за несвоевременную уплату алиментов за период с 27 мая 2015 по 22 мая 2020 года в размере 55 174 рублей 14 копеек с перечислением на счет несовершеннолетнего ребенка.

Решение суда не вступило в законную силу.