Общество

Свыше 40 раз пожаловались псковичи в трудовую инспекцию за неделю

В Государственную инспекцию труда в Псковской области с 15 июня по 23 июня 2020 года поступило 42 обращения граждан о нарушении их трудовых прав.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, по жалобам инспекторы дали 39 консультаций, инициировали 2 внеплановые проверки и назначили 10 внеплановых проверок, согласованных с областной прокуратурой.

«Работодателям направлено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства», - сообщили в инспекции.

За неделю на «горячую линию» ведомства поступило более 150 обращений граждан, большая часть обращений касалась вопросов оплаты труда, предоставления очередного отпуска, а также порядка работы и оплаты труда 24 июня и 1 июля.