Общество

В Пустошке простились с бывшим главным тренером сборной России по водному поло

Бывший главный тренер мужской и женской сборных России по водному поло Борис Ухов умер после продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России. Сегодня, 24 июня, в Пустошке состоялось прощание с мастером спорта СССР и заслуженным тренером России.

Борис Ухов возглавлял мужскую сборную России с 1994 по 2009 год. В годы его работы сборная завоевала серебряную и бронзовую медали Олимпийских игр, дважды бронзовые награды чемпионатов мира и один раз - чемпионата Европы.

С 2009 по 2013 год он тренировал женскую сборную России, команда дважды стала бронзовым призером чемпионатов мира и дважды выиграла чемпионат Европы.

С 1990 по 1994 год Ухов неоднократно приводил московское «Динамо» к медалям чемпионата России и СССР.