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Общество

Птенцов, выживших после падения гнезда в порховской деревне, доставят в «Дом белого аиста»

24.06.2020 17:00|ПсковКомментариев: 0

Аистят, выживших после падения гнезда в порховской деревне, доставят в «Дом белого аиста» в Низовицах.

Как сообщается в группе волонтерского центра помощи «Дом белого аиста» «ВКонтакте», вчера в селе Подоклинье Порховского района упало гнездо. Два птенца погибли, а два выжили - находятся у бабушки.

«Похоже, что она их не кормит, только воду предлагает. В деревне нет магазина, ничего кормового купить не может. Если быстро не забрать — погибнут», - пояснили в сообществе и попросили у подписчиков помощи в доставке птенцов в центр.

Источник: Псковская Лента Новостей
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