Общество

Птенцов, выживших после падения гнезда в порховской деревне, доставят в «Дом белого аиста»

Аистят, выживших после падения гнезда в порховской деревне, доставят в «Дом белого аиста» в Низовицах.

Как сообщается в группе волонтерского центра помощи «Дом белого аиста» «ВКонтакте», вчера в селе Подоклинье Порховского района упало гнездо. Два птенца погибли, а два выжили - находятся у бабушки.

«Похоже, что она их не кормит, только воду предлагает. В деревне нет магазина, ничего кормового купить не может. Если быстро не забрать — погибнут», - пояснили в сообществе и попросили у подписчиков помощи в доставке птенцов в центр.