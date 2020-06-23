Общество

Названы самые сложные слова всероссийского цифрового диктанта

Слова, связанные с интернет-тематикой, оказались среди самых сложных для участников всероссийского цифрового диктанта, большинство людей ошиблись в написании слов «хештег» и «медиаконтент», сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

«Нам показалось важным провести в День русского языка диктант на знание именно современных слов, а не только классических норм. Здорово, что непростой тест прошли тысячи людей. И не очень здорово, что именно с некоторыми «цифровыми» оборотами у людей возникли проблемы. Например, 60% ошиблись в написании слова «хештег», - цитирует РИА «Новости» замруководителя исполкома ОНФ Дмитрия Поликанова.

По информации пресс-службы, около 28% опрошенных знают, что сейчас одинаково правильно писать «доступ к интернету» и «доступ к Интернету».

При этом каждый второй участник диктанта знает, что слово «интернет-магазин» пишется с маленькой буквы. О том, что в словах «офлайн-мероприятие» и «онлайн-семинар» нужен дефис, знает только каждый пятый участник.

Кроме того, слово «медиаконтент» слитно написали около 48%. При этом написание слов «блогер», «офлайн», «аккаунт» и «баннер» не вызвали трудностей у большинства участников (68% пользователей ответили верно).

Также уточняется, что участники часто ошибались в правилах написания н/нн. Так, более 60% ошиблись в написании словосочетания «считанные секунды», около 17% - «Прощеное воскресенье», около 10% - «приданое невесты». Также особенно трудными для участников оказались вопросы, связанные с правильной постановкой ударения и расстановкой знаков препинания.

В то же время, по результатам теста, россияне хорошо знакомы с устоявшимися фразами. В число самых легких для пользователей вошли вопросы о значении фразеологизма «тертый калач» (91% правильных ответов) и слова «виртуальный» (76% правильных ответов).

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Напомним, в ежегодной акции «Цифровой Диктант» приняли участие свыше 330 тыс. человек: по сравнению с прошлым годом число участников выросло более чем в восемь раз. По итогам Псковская область вошла в топ-5 регионов России по цифровой грамотности, набрав 7,79 баллов.