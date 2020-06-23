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В Псковской области почтили память погибших в годы ВОВ в рамках акции «Я в помню! Я горжусь!»

В Псковской области в акции «Я в помню! Я горжусь!» приняли участие активисты партии «Единая Россия», представители органов местного самоуправления, волонтеры, молодежь, жители региона. Люди возложили цветы к захоронениям, памятникам и мемориалам павших героев Великой Отечественной войны в муниципалитетах области.

Так, в день проведения парада Победы, 24 июня, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский возложил цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам на братском захоронении в д. Камено Куньинского района.

«Память о борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и Великой Победе объединяет многие поколения и является примером мужества, героизма и беззаветной любви к Родине. Хочется вспомнить всех, кто отдал свою жизнь за Родину, за Россию. Из-за ограничительных мероприятий по коронавирусу в нашем регионе сегодня парад Победы не проводится, но я думаю, что в этот день каждый из нас и порадуется, и взгрустнет, вспомнит своих близких, своих дедов и прадедов, воевавших за наше мирное небо», - отметил Козловский.

В областном центре активисты волонтерского центра «Единой России» провели акцию по раздаче георгиевских ленточек. Волонтеры раздавали ленточки горожанам у могилы Неизвестного солдата, на аллее Героев и у мемориального комплекса «Памятник партизанам» на пл. Победы. Всего раздали тысячу ленточек.

Участие в акции «Я помню! Я горжусь!» приняли и жители районов региона. К захоронениям, мемориалам и памятникам погибшим героям в муниципалитетах возлагали живые цветы и зажигали памятные свечи.

Ранее в Псковской области активисты волонтерского центра «Единой России» инициировали флешмоб #ПсковщинаПомнит. Участникам флешмоба предлагалось размещать на своих страничках в соцсетях фотографии букетов цветов, себя и своих родственников, друзей, знакомых с цветами, символически передавая букет и сопровождая посты хештегом #ПсковщинаПомнит.

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К флешмобу присоединились сотни псковичей. Онлайн флешмоб, стартовавший 22 июня, завершился офлайн акцией «Я помню! Я горжусь!». Участники мероприятия, среди которых депутаты, активисты партии, представители органов местного самоуправления, волонтеры, молодежь, жители региона возлагали живые цветы к воинским захоронениям, мемориалам и памятникам погибшим в годы Великой Отечественной войны защитникам Родины.