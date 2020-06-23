Фотофакт: Полевая почта работала сегодня в Порхове

Полевая почта работала сегодня, 24 июня, в Порхове, около музея Ганзы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил местный житель, Даниил Григорьев.
«Любой желающий мог написать письмо в специальном конверте - треугольнике и отправить его», - рассказал он.
По его словам, все письма, которые были отправлены в Порхов, адресатам доставили волонтеры. При этом ребята соблюдали обязательные противоэпидемические меры – доставка корреспонденции осуществлялась строго в масках и перчатках.
Фото Даниила Григорьева