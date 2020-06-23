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Общество

Гдовские рыбаки выловили первые в сезоне 600 кг ряпушки

24.06.2020 18:26|ПсковКомментариев: 0

Рыбаки артели «Реванш» выловили сегодня, 24 июня, первый улов ряпушки из Чудского озера. Квоту на ее лов из рыбодобытчиков Гдовского района нынче смогло получить только это предприятие, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» в соцсети ВКонтакте.

По меркам последних лет, квота скромная - всего 22 тонны (для сравнения, в позапрошлом году Россия и Эстония договорились о вылове 400 тонн ряпушки каждой из чудских сторон). Но и это немало, и в огромных морозильниках рыбзавода для нее уже приготовлено место.

«Первые 600 килограммов ряпушки из 20 тонн по квотам есть. Конечно, рыбакам хотелось больше, но она крупная, замечательная. Мы сразу отправили несколько ящиков в наш магазин «Хочу рыбку». Остальное уже в заморозке - для будущей продажи», - рассказала мастер холодильной установки Гдовского рыбозавода Елена Ефремова.

В фирменном магазине свежи улов продавали по 190 рублей за килограмм.

Теги: #Гдовский район #рыболовство
Источник: Псковская Лента Новостей
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