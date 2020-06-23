Общество

Власти Пскова почтили память погибших в годы войны

В среду, 24 июня, депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов и члены Совета по молодёжной политике при Главе города почтили память воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

Собравшиеся почтили память минутой молчания и возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса Парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. Эта дата была выбрана, поскольку в 1945 году первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны состоялся 24 июня.