Общество

Население Псковской области приобщат к занятию регби

Население Псковской области приобщат к занятию регби. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, перспективы развития детского и профессионального регби в среду, 24 июня, обсудили на рабочем совещании губернатор Михаил Ведерников и президент регби-клуба «ЦСКА», заместитель председателя попечительского совета регби-клуба Алексей Митрюшин.

В январе было заключено соглашение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Регби-клуб ЦСКА» и администрацией области, и в рамках совещания стороны рассмотрели конкретные шаги по его реализации.

Михаил Ведерников поприветствовал на Псковской земле руководителя регби-клуба и партнеров, которые изъявили желание подключиться к развитию этого вида спорта. Глава региона сообщил, что представители силового блока, 76-й дивизии уже готовы сформировать взрослые команды по регби. В связи с этим он обратил внимание, что в регионе должен находиться специалист, который на постоянной основе возьмет на себя организацию тренерской работы детского и профессионального регби.

Губернатор также подчеркнул, что будет проведена работа по подбору спортивной площадки для тренировок и проведения соревнований. «Этот вид спорта для Псковской области пока не массовый, новый. Проведение игр, соревнований позволит познакомить и приобщить население к занятию регби», — заметил он.

В данный момент в регионе сформирована рабочая группа по вопросам развития этого вида спорта. После стабилизации эпидемиологической ситуации основной упор планируется сделать на детско-юношеское направление. Так, например, будут проведены обучающие семинары, в ряде общеобразовательных школ откроются внеклассные секции. В первую очередь, в тренировочный процесс будут вовлечены дети двух возрастных категорий: 8–9 лет и 10–11 лет. На базе одной из спортивных школ планируется создать отделение регби.

Алексей Митрюшин положительно оценил проделанную работу и заверил, что регби-клуб готов направить в Псковскую область профессионального тренера. При этом регион имеет возможность сделать самостоятельный выбор на основе предоставленных резюме. «Это люди, имеющие большой регбийный опыт, которые тренировали профессиональные команды. Каждый из них готов приехать на Псковскую землю», — сказал он и добавил, что оплату специалиста возьмут на себя несколько партнеров. Главной задачей регионального тренера, отметил Алексей Митрюшин, станет подготовка тренерского состава. В связи с этим он попросил оказать содействие в подборе кандидатов для переподготовки.

«Через череду семинаров образуем первый тренерский костяк, который позволит начать работу по созданию Школьной лиги по регби. Задача у каждого — собрать группы для секций одного возраста. В этом году партнеры готовы поддержать проведение двух туров Школьной лиги в формате фестивалей», — заметил президент регби-клуба. Алексей Митрюшин добавил, что региональный тренер также будет заниматься развитием студенческих и взрослых команд.

Кроме того, президент регби-клуба выступил с инициативой о проведении кубка губернатора по регби, который может собрать команды из других регионов. Михаил Ведерников предложение поддержал.

В ходе обсуждения стороны договорились о продолжении долгосрочного сотрудничества, а также детально рассмотрели конкретные аспекты развития как детского, так и профессионального регби, наметили перспективные направления для дальнейшего взаимодействия.