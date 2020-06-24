Общество

Невельскому району присвоят почетное звание «Край партизанской славы»

Невельскому району будет присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Такое решение единогласно приняли члены комиссии по рассмотрению ходатайств от муниципалитетов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона. Заседание в среду, 24 июня, провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Претендентами на почетное звание в этом году были также Гдовский, Новосокольнический и Стругокрасненский районы. Однако именно доклад об истории Невельского района для членов комиссии оказался более убедительным.

При принятии решения были учтены успехи партизанского движения в военные годы, существенная помощь Красной Армии в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, в том числе в период Невельской наступательной операции. Также члены комиссии отметили активную работу органов местного самоуправления в части организации благоустройства воинских захоронений и проведения военно-патриотической работы.

«Партизанское движение — важная страница истории Псковской земли, к которой все жители региона относятся с особым трепетом. Именно поэтому сегодня, действительно, сложно судить, какой из районов в большей степени заслуживает это звание», — подчеркнул Михаил Ведерников и напомнил, что именно поэтому для формирования объективной оценки в этом году члены комиссии разработали и ввели дополнительные критерии, которыми будут руководствоваться на постоянной основе.

Глава региона уточнил, что, прежде всего, это документально зафиксированное отображение роли партизан конкретного района в годы Великой Отечественной войны, а также современное участие муниципалитета в деле сохранения и увековечивания памяти героев войны.

Михаил Ведерников обратил внимание на то, что с прошлого года муниципальным образованиям, которым присвоено звание «Край партизанской славы», ежегодно выделяются гранты в форме дотаций из областного бюджета в размере 500 тыс. рублей. Их рекомендовано использовать на мероприятия патриотической направленности. «Это хорошее подспорье для каждого района, которое поможет поддерживать столь почетный статус», — добавил губернатор.

Региональный закон «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы» был разработан в 2017 году по инициативе жителей Дедовичского района. Присвоение звания традиционно приурочено к памятной дате — Дню партизан и подпольщиков, который отмечается 29 июня. Первым в 2018 году оно было присвоено Дедовичскому району. В 2019 году краем партизанской славы стал Себежский район.