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Общество

Путин рассказал, кому нет места в окружении президента

24.06.2020 21:24|ПсковКомментариев: 4

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.

«Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», — сказал глава государства в ходе общения с лауреатами государственных премий за бокалом шампанского.

Кадры показали в эфире телеканала «Россия 24».

Как отмечает РИА Новости, ранее директор музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка» Александр Ермаков, которому присудили государственную премию в области литературы и искусства, пригласил президента посетить учреждение и пообещал принять на перевоспитание тех, кто сомневается в силе и мощи России.

«И если у вас есть в окружении сомневающиеся в силе и мощи России, пришлите их ко мне в "Ивановку", мы с Сергеем Васильевичем сумеем их воспитать», — сказал он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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