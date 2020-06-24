Общество

Михаил Ведерников призвал глав городских и сельских поселений к инициативности и поддержке ТОС

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 24 июня, провел совещание с главами городских и сельских поселений, председателями органов территориального общественного самоуправления. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в обсуждении приняли участие вице-губернаторы Василий Осипов, Нинель Салагаева, Татьяна Баринова, руководители различных структур администрации области.

Глава региона обратил внимание, что одним из основных приоритетов внутренней политики Псковской области является глубокая перезагрузка взаимодействия с местными органами власти. «Мы имеем значительный нереализованный потенциал, но его можно и нужно раскрыть, используя несколько действенных инструментов», — заметил губернатор и напомнил о разработке Государственной программы области по поддержке местного самоуправления.

Затем Михаил Ведерников детально остановился на отдельных эффективных механизмах, которые могут быть использованы для развития территорий. В частности, особое внимание он уделил поддержке инициатив ТОС. В этом году на гранты предусмотрено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. По итогам конкурса 57 проектов получат финансирование на реализацию. Глава региона поздравил победителей и призвал глав поселений оказывать максимальное содействие в реализации инициатив ТОС, а также, исходя из их тематики, выстраивать общую стратегию развития территории.

«К настоящему времени и на федеральном, и на региональном уровнях выстроилась политика, по которой поддержку прежде остальных получают те, кто доказал свою, активность и желание работать. Кто хочет работать, кто ежедневно это доказывает словом и делом, того нужно поддерживать всеми доступными ресурсами», — подчеркнул губернатор. В этой связи он объявил об организации второго этапа конкурса ТОС, на который будет направлено 2 млн рублей. Прием заявок начнется 15 июля.

Еще одним действенным инструментом, по словам главы региона, является конкурс «Лучшая муниципальная практика», благодаря которому можно привлечь от 25 до 75 млн рублей из федерального бюджета. Необходимую консультативную помощь готовы оказать специалисты профильного Управления. Губернатор акцентировал внимание участников совещания и на критериях, которые помогут получить дополнительные баллы на федеральном этапе конкурса, — это активность ТОС, участие жителей в формировании бюджета, работе Собраний депутатов поселений, регулярные встречи глав с населением, открытость и доступность органов местного самоуправления.

Речь зашла и о подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях», участвуя в которой поселения могут привлечь из федерального бюджета до 2 млн рублей. Основным правилом является обязательное обсуждение и голосование жителей поселения за представленный проект и его реализация в текущем году. Говоря о региональном конкурсе «Лучшее поселение», Михаил Ведерников обратил внимание, что прием заявок продлен до 30 июня.

«Вместе мы добьемся серьезных созидательных изменений, за которые люди будут благодарны», — заключил глава региона и призвал глав поселений активнее использовать существующие механизмы для развития своих территорий.

Опытом своей работы на совещании поделился руководитель одного из наиболее успешных ТОС региона, который уже дважды становился победителем регионального конкурса. «Число ТОСов в районе увеличилось в два раза. Люди увидели, что можно получить финансирование, и ринулись в работу. Нам очень помогает все население и органы местного самоуправления. Планов много, будем распределять приоритеты», — отметил председатель ТОС «Коттеджи» Струго-Красненского района Николай Кокин.

В ходе общения представители сельских поселений смогли обратиться к губернатору с наиболее актуальными для них вопросами, которые касались самых разных направлений работы. В частности, речь зашла о необходимости компенсации выпадающих доходов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, пересмотре нормативов на уличное освещение, а также об обустройстве площадок для размещения контейнеров ТКО.

В завершение встречи глава региона обратил внимание, что 25 июня начинается общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. Он напомнил, что в последнее время огромные средства выделялись на борьбу с коронавирусом, поддержку населения, сохранение экономики. На региональном уровне также приняты серьезные меры поддержки. «Мы не знаем, как будет развиваться ситуация в мире, стране через 10 -15 лет. Поэтому очень важно, чтобы все это было прописано в Конституции, чтобы любой чиновник обязан был обеспечить граждан всем необходимым. Сейчас наша общая задача, чтобы голосование прошло максимально прозрачно и безопасно», — призвал собравшихся губернатор.