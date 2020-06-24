Общество

37 человек за сутки заразились COVID-19 в Псковской области

37 человек заразились COVID-19 в Псковской области за прошедшие сутки. Из них 14 заболели коронавирусом в Великих Луках, 13 – в Пскове. Такие данные опубликовал в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

С начала периода коронавирусом в регионе заболели 2 тысячи 564 человека. Специалисты провели 40 тысяч 167 исследований, в том числе 733 за прошедшие сутки. Выздоровели 829 человек, 19 умерли.

«К сожалению, сегодня новых выздоровевших нет, но тенденция к снижению динамики распространения заболевания сохраняется», - отметил глава региона.