В Псковской области ликвидированы два очага коронавируса

Ликвидированы очаги COVID-19 в администрации Плюсского района и на колбасном цехе Великолукского мясокомбината. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.
«Продолжаем следить за цехом готовой продукции (Великолукского мясокомбината – прим. ред.)», - написал глава региона.
Ранее сообщалось, что с начала периода коронавирусом в регионе заболели 2 тысячи 564 человека. Специалисты провели 40 тысяч 167 исследований, в том числе 733 за прошедшие сутки. Выздоровели 829 человек, 19 умерли.