Общество

В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Депутат Госдумы Василий Власов предложил установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду, сообщает телеканал «RT». Соответствующее письмо он направил министру просвещения Сергею Кравцову.

Василий Власов предлагает предоставить родителям право на отказ от места в детском саду, положенного по закону, в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального минимального размера оплаты труда на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в учреждении дошкольного образования.

В случае, если родители изменят свое решение, у них будет возможность снова встать в очередь на получение законного места в детсаду, отказавшись от получения выплаты, уточняет РИА Новости.

По мнению парламентария, эта инициатива поможет существенно сократить очереди в детские сады, поскольку те родители, у которых есть с кем оставить ребенка, могут предпочесть дополнительную ежемесячную выплату. А семьи, которым необходимо оставлять ребенка в детсаду, смогут гораздо легче реализовать это право.