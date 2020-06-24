Общество

ВОЗ спрогнозировала 10 млн зараженных коронавирусом в мире на следующей неделе

Число зараженных коронавирусом в мире на следующей неделе превысит 10 млн человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в настоящее время носителями инфекции COVID-19 являются более 9,1 млн человек. Умерли более 473 тыс. человек.



Как отметил Гебрейесус, в первый месяц вспышки коронавируса сообщалось о 10 тыс. случаев заражений вирусом, а за последний месяц число заболевших вирусом превысило 4 млн заболевших, пишет РБК.

Глава ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. По словам Гебрейесуса, в первую очередь необходимо обеспечить кислородом всех тяжело больных пациентов.