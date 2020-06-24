Общество

Немецкая газета опубликовала статью Путина о Второй мировой войне

Немецкая ежедневная газета «Junge Welt» опубликовала в четверг, 25 июня, статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. Материал вышел на немецком языке.

В предисловии к статье журналисты отметили, что она является сокращенной, пишут «Известия».

В качестве «обложки» издание поместило фотографию, сделанную во время во время подписания Мюнхенского соглашения 1938 года о разделе Чехословакии. На ней изображены Бенито Муссолини, Адольф Гитлер, рейхсмаршал Герман Геринг, занимавший в то время пост лидера консервативной партии Великобритании Невилл Чемберлен и премьер-министр Франции в 1938-1940 годах Эдуар Даладье.

В подписи к изображению указано, что именно заключение этого соглашения послужило «спусковым крючком», после которого избежать большой войны в Европе было нельзя.