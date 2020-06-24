Общество

Житель Бежаницкого района наказан за ложный донос об угоне автомобиля

Житель Бежаницкого района наказан за ложный донос о преступлении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной прокуратуре.

В суде установлено, что в марте мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем, двигался по улице в деревне Красное Солнце. Увидев служебный автомобиль ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» и требование сотрудника инспекции об остановке, испугался ответственности и, оставив автомобиль на дороге, скрылся.

В этот же день он сообщил в отдел полиции об угоне своего автомобиля. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор суда не вступил в законную силу.