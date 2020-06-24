Общество

Россиянам напомнили о новой сокращенной рабочей неделе

Следующая рабочая неделя будет сокращенной из-за нерабочего дня 1 июля, сообщает пресс-служба Роструда. В этот день в России состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ.

«Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по правкам в Конституцию, которое пройдет в среду, 1 июля объявлен нерабочим днем с оплатой как нерабочий праздничный день», – цитирует сообщение Роструда РИА Новости.

Там также отметили, что тем, кто 1 июля выйдет на работу, этот день должен быть оплачен в двойном размере. При этом тем, кто в день голосования останется дома, оплату труда не снизят.