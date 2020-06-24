Общество

Почти 90% читателей ПЛН считают Псков неудобным для слабовидящих горожан

88% читателей Псковской Ленты Новостей считают Псков неудобным для проживания незрячих и слабовидящих людей. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса, проведенного в группе ПЛН «ВКонтакте».

Подписчикам сообщества предлагалось ответить на вопрос «На ваш взгляд, удобен ли город Псков для проживания незрячих и слабовидящих?», выбрав один из вариантов ответа.

В большинстве оказались те, кто считает город неудобным для проживания инвалидов по зрению. Так, 44,4% ответили, что об их комфорте никто не думает, а 44,6% респондентов и вовсе полагают, что с такими дорогами и тротуарами в Пскове неудобно жить никому.

Еще 4,27% участников опроса считают, что доступная среда для инвалидов по зрению обеспечена только в микрорайонах города, где они живут, а 3,87% участников опроса — что она есть только в центре Пскова, где проходят основные туристические маршруты.

Мнение о том, что Псков вполне удобен для проживания незрячих, высказали лишь 1,87% участников опроса. По их мнению, в городе есть приспособления, помогающие им ориентироваться в пространстве.

Всего в опросе приняли участие 750 человек.