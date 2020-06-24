Общество

Число проведенных в России тестов на COVID-19 превысило 18 млн

Российские специалисты провели в общей сложности уже более 18,1 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«По состоянию на 24.06.2020 проведено 18 115 830 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, - цитирует сообщение Роспотребнадзора ТАСС.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 17 млн, Роспотребнадзор информировал 22 июня.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются более 307 тысяч человек.