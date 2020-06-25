Общество

Псковский Росреестр 26 июня проведет две «горячих линии»

Телефонные «горячие линии» состоятся 26 июня в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Одна из «горячих линий» посвящена профилактике и противодействию коррупции. Какое нарушение государственного служащего является коррупционным, куда сообщить о нем, если заявитель обладает сведениями о таком нарушении – об этом расскажет ведущий специалист-эксперт отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Оксана Кобзева. Телефон «горячей линии» в Пскове 68-74-50, время проведения: с 10:00 до 11:00.

Также будет организована «горячая линия» по вопросам нарушения земельного законодательства и ответственности за их совершение. В отношении кого проводятся проверки, какие права и обязанности есть у проверяемых лиц, какая ответственность предусмотрена за нарушение земельного законодательства и какие штрафы придется уплатить нарушителям на эти и другие вопросы ответит - и. о. начальника отдела государственного земельного надзора Светлана Пютцеп. Телефон «горячей линии» в Пскове 68-74-64, время проведения с 16:00 до 17:00.